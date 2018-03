Geraint Thomas 10 maart 2018

"Leuk om het eens over iets anders te hebben dan Bradley Wiggins en wat er toen allemaal gaande was", zei Geraint Thomas, sinds gisteren de nieuwe leider. Over het gedoe rond Sky zou hij het dus niet hebben. "Ik leef in mijn eigen bubbel, ik train hard en probeer in zo goed mogelijke vorm te racen." Thomas is goed op weg om deze Tirreno te winnen. "En als ik niet win, dan hoop ik dat 'Kwiato' of 'Froomey' het doen." Dat moeten ze vandaag zien. De vierde rit eindigt met een klim van 13 kilometer naar Sassotetto. "Dat is misschien meer een aankomst voor Chris." (MG)