Exclusief voor abonnees "Geraamte van het team staat er" Sportief adviseur Tom Caluwé 11 juli 2019

00u00 0

Sinds het vertrek van sportief directeur Stefaan Vanroy is het aan sportief adviseur Tom Caluwé om - samen met het hoofd van de jeugdacademie Dennis Henderickx - KV Mechelen door deze transferperiode te leiden. "Dat we naar 1A promoveren, is een heel belangrijke stap voor de club", zegt Caluwé. "Er waren enkele sterkhouders die ons mogelijks zouden verlaten hebben, mochten we degraderen (onder anderen Verrips en Engvall, red.). Maar nu hebben we de mogelijkheden en aantrekkingskracht om hen te houden." Verder heeft de sportieve cel van Malinwa zijn voorbereidend werk klaar. "Het geraamte van het team staat er al. Nu willen we gerichte versterkingen doorvoeren. We hebben een duidelijk beeld van welke spelers we nodig hebben. Het vertrek van Germán Mera moet opgevangen worden centraal achterin. Verder zijn een nieuwe spits en snelheid op de flanken de prioriteit. Waar onze ambities liggen? Goh, op korte termijn willen we uitgroeien tot een stevige middenmoter met af en toe een uitschieter." (ABD)

