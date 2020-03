Exclusief voor abonnees 'Gepikeerde' Messi: "We leveren méér dan 70% in" Mooie geste 31 maart 2020

Van 6 miljoen euro basisloon per maand naar 1,8 miljoen. Ook Lionel Messi levert fors in. De spelers van Barcelona zullen meer dan 70% minder verdienen door de coronacrisis. Afgelopen weekend ontstond er onrust omdat de spelers in eerste instantie niet akkoord zouden gaan. Messi duidde het gisterochtend op Instagram, en was een beetje gepikeerd op het bestuur, dat de plannen met de salarissen lekte voor de spelers ervan op de hoogte waren gebracht.

