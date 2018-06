"Gentse politie schoot zonder reden" Gegijzelde vrouw 08 juni 2018

00u00 0

"Uit het niets en zonder waarschuwing werd er geschoten", getuigt de vriendin van de 33-jarige Nigeriaan die maandag door de politie werd neergeschoten in Gent. Volgens het parket ontstond het incident op de Zwijnaardsesteenweg nadat meerdere getuigen meldden dat de man mensen bedreigde met een mes. Daarna stapte hij in een wagen waarvan hij de bestuurster bedreigd zou hebben. Maar dat klopt niet volgens de bestuurster zelf, die al twee jaar samen is met de man. "Er is geen sprake van een gijzeling of van bedreiging", zegt ze. "We stonden voor het rode licht en plots werd er geschoten. Nooit was hij bedreigend naar mij toe." De verdachte, die intussen buiten levensgevaar in het ziekenhuis ligt, bevestigt het verhaal. De vrouw wil een klacht indienen tegen de politie. (WSG)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN