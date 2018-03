"Gentse dj's verwittigen dealers voor politie met muziek" 22 maart 2018

00u00 0

Dj's in de Gentse uitgaansbuurt Overpoort waarschuwen dealers voor politieacties door specifieke nummers te draaien. Dat heeft korpschef Filip Rasschaert verteld aan Radio 2. "Bepaalde cafés zijn een aantrekkingspool voor mensen op zoek naar drugs. Wij proberen dat in kaart te brengen, maar soms krijgen we daarvoor niet de nodige medewerking van de horeca. Zo verwittigen sommige buitenwippers de dj zodra de politie undercover binnenstapt. Die dj's draaien dan bijvoorbeeld 'The Sound of the Police' en meteen is onze actie verbrand." De lokale horecavereniging betwist de aantijgingen. (KSN)