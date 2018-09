"Gent wint verdiend, maar die penalty's waren aanvechtbaar" Guyot 03 september 2018

Na de eerste thuisnederlaag en het tweede verlies van het seizoen blijft Cercle met 8 op 18 nipt in de linkerkolom. Coach Laurent Guyot bleef dan ook rustig. "Om tegen AA Gent punten te pakken hadden we op 110% van onze mogelijkheden moeten spelen. We haalden amper 80%, vond ik, en dat was dus lang niet genoeg. Technisch en fysiek konden we te weinig brengen." Dat Cercle in de slotminuten een derde treffer incasseerde op een uittrap van Kalinic, ergerde Guyot zelfs meer dan de twee strafschoppen die ref Verboomen floot. Al verteerde hij ook die moeizaam. "Ik ben zeker een voorstander van de VAR, maar ook na het bekijken van de beelden blijf ik de twee strafschoppen op zijn minst aanvechtbaar vinden. Waarmee ik niet wil gezegd hebben dat de zege van AA Gent onverdiend is, integendeel." (LUVM)

