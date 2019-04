Exclusief voor abonnees "Genk was beter over de hele lijn" Leko 15 april 2019

00u00 0

Ivan Leko stak zich niet weg na Club Brugges nederlaag in de Luminus Arena. "Proficiat aan Genk. Dit was een verdiende overwinning voor hen", gaf Leko toe. "Van minuut 1 tot minuut 90 waren zij beter in alle onderdelen van het spel. Wat me vooral stoorde, was dat wij niet thuis gaven in de duels en te weinig spirit toonden. Genk was gewoon veel scherper. Nochtans had ik vooraf geen enkele indicatie dat het zo zou lopen. Onze trainingsweek was fantastisch. De spelers toonden in de dagen voor deze topper veel intensiteit en focus. Ik heb dan ook geen verklaring voor deze mindere prestatie. Het was in elk geval een slecht moment om een slechte dag te hebben, want het ging hier om dubbele punten. In het verleden toonde de groep na moeilijke momenten wel steeds een reactie. Ik hoop dus dat dit nu opnieuw gebeurt. Er blijven zes speeldagen over, dus er kan nog veel gebeuren. Over een paar weken zien Genk en wij mekaar terug. We zullen zien waar we dan staan." (KDC)

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen