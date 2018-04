"Genk vierde alsof het de Champions League won" Edmilson 09 april 2018

Standard verloor nog eens in competitieverband en dat was acht wedstrijden geleden. Junior Edmilson had moeite om het te verkroppen. "Dit was niet het Standard dat we wilden zien. Ik had het gevoel dat we een beetje vermoeid waren. Vreemd, want daar is geen reden voor. Genk was sterker op het middenveld en trok daar de match naar zich toe. Echt verdiend vond ik het niet. Ze kregen één kans en een penalty. Jammer van dat afgekeurde doelpunt, want we hadden wel recht op een punt. Wij maken ons nu op voor twee belangrijke thuismatchen en gaan niets laten varen."

