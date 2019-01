"Genk kampioen, Anderlecht haalt play-off 1" 10 analisten voorspellen 22 januari 2019

In Anderlecht we trust. Althans het merendeel van de tien analisten die we gisteren contacteerden met drie gerichte vragen. Zij verwachten dat paars-wit zich alsnog verzekert van play-off 1, "maar het wordt wel een lange strijd". Daarnaast zien de waarnemers in Racing Genk, dat nu al tien punten voorsprong telt op eerste achtervolgers Club en Antwerp, de logische kampioen, zonder daarbij te denken dat de race al gelopen is: "Je weet maar nooit, met die play-offs..." Of Antwerp tweede blijft, daarover bestaat verdeeldheid binnen ons panel. Wat denkt u? (PJC/SJH)