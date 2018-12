"Genk is Barça niet" 13 december 2018

Joachim Thomassen, verdediger bij Sarpsborg, gelooft in een nieuwe stunt. "Genk is Barcelona niet. Dit kan het einde zijn van een sprookje voor ons, maar ik hoop op de start van een nieuw." Sarpsborg kreeg veel kritiek voor het fysieke spel. Vraag maar aan Leandro Trossard: hij liep een schouderluxatie op na een hard duel. "Toch kunnen we meer dan enkel knokken en dat hopen we ook te tonen." (KDZ)