"Gemeenten moeten nieuwe supermarkt kunnen verbieden" 06 november 2019

Nu de Nederlandse keten Jumbo aan de verovering van ons land begint, pleit Unizo ervoor dat gemeenten de opening van nieuwe supermarkten op hun grondgebied zouden kunnen verbieden. Volgens Buurtsuper.be, onderdeel van de zelfstandigenorganisatie, zijn er nu al te veel winkels in België en wordt hun verdienmodel ernstig bedreigd. "Niet alleen de rendabiliteit, maar ook duizenden jobs komen in gevaar", klinkt het. De afgelopen jaren daalde de omzet in de sector met 2,2%, de gemiddelde nettowinst zou nog slechts 1,1% bedragen.