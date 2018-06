'Geluksbrengers' Ine (9) op Loeka (8) mogen mee de grasmat op 09 juni 2018

Wordt het Dries Mertens? Of Romelu Lukaku? Ine Caubergs (9) uit Kessel-Lo en Loeka Deprez (8) uit Harelbeke kunnen niet wachten om te ontdekken met welke Rode Duivel ze op 23 juni uit de catacomben van de Otkrytie Arena in Moskou zullen komen. De twee werden net als met drie Waalse kinderen uitverkoren via een wedstrijd van WK-sponsor McDonald's. Ze zullen onze jongens als 'geluksbrengers' vergezellen op de grasmat voor hun duel tegen Tunesië. Loeka, klein van gestalte, vreest dat hij geen kans maakt om aan de zijde van de boomlange Thibaut Courtois het veld opgestuurd te worden. "Maar ook Eden Hazard is één van mijn favoriete spelers", glundert hij. "Mijn zoon is een enorme voetbalfan. Hij neemt zelfs wedstrijden op om ze nadien te herbekijken", vertelt mama Fleur Verpoort, die met haar zoon naar Rusland reist. Ook Ine telt ongeduldig de dagen af. Zij hoopt een hand te kunnen geven aan haar idool Dries Mertens. "De kinderen uit haar klas geloofden niet dat ze straks over de hele wereld op tv te zien zal zijn", vertelt papa Jo Caubergs. "Maar op haar school zal een groot scherm staan. Dan kan iedereen het met z'n eigen ogen zien." (ADPW/JME)

HLN