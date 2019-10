Exclusief voor abonnees "Gelukkig was er geen VAR" HUISREF TIM POTS 25 oktober 2019

Aan het tweede Gentse doelpunt zat op zijn zachtst gezegd een geurtje. Zo oordeelt ook onze huisref Tim Pots: "Een clear error was dit in ieder geval niet, maar met een ijverige VAR riskeer je wel dat hij de ref naar het scherm roept. Ik zie vooral veel komedie bij de verdediger, die altijd te laat bij de bal was geweest. Anderzijds was de voorzet wel voor het hoofd van Yaremchuk bedoeld en heft hij zijn been erg hoog. Goed voor AA Gent dat de goal telde, maar ook goed dat er geen VAR aanwezig was."