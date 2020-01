Exclusief voor abonnees "Gelukkig kon ik nog tijd maken om weekendkrant te lezen" Trouwste HLN-lezer viert 100ste verjaardag 27 januari 2020

100 werd onze trouwste lezer, en dat werd zaterdag uitgebreid gevoerd in zijn woonplaats Waasmunster. "De voorbije 88 jaar heb ik geen enkele editie van Het Laatste Nieuws gemist", vertelt eeuweling Gaspard Ombrouck. En daar konden ook alle festiviteiten van het voorbije weekend geen verandering in brengen. "Het verrassingsfeest dat mijn buren hadden voorzien, was magnifiek, net als de ontvangst door de gemeente. We kregen zelfs politiebegeleiding toen ik met een oldtimer naar het feest gevoerd werd", lacht Gaspard. "Gelukkig kon ik ook nog tijd maken om de weekendkrant te lezen. Het was een hele eer om door columniste Nadine Van Der Linden verkozen te worden tot man van de week. Ook de lezersreactie op de Dialoog-pagina deden mij enorm veel deugd." We wensen onze trouwste lezer nog vele mooie jaren. (YDS)

