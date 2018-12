"Gelukkig dit jaar niet het verkeerde kostuum aan" Yves Lampaert en Astrid Demeulemeester 06 december 2018

Topfavoriet Yves Lampaert schreef zijn vriendin Astrid gekscherend in als 'barones Demeulemeester'. De moderne versie dan toch. Geen fluwelen jurk met kroon voor Astrid, wél een stijlvolle wijde broek met een kanten topje. "Ik ben niet gaan shoppen deze keer. Het topje van Zara had ik al en de broek is... van mijn moeder. Dus bij dezen: dank u, mama!" Yves trok dit jaar overigens wél het juiste kostuum aan: "Vorige keer droeg ik per ongeluk dat van mijn broer."

