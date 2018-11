'Gele hesjes' wil partij oprichten in ons land 19 november 2018

De protestbeweging van de 'gele hesjes' gaat in ons land een politieke partij oprichten. Bedoeling is om onder de naam 'Mouvement Citoyen Belge', Belgische Burgerbeweging, deel te nemen aan de parlementsverkiezingen in mei 2019. In Wallonië trokken de 'gilets jaunes' dit weekend ook her en der blokkades op. Onder meer de depots van Total in Feluy, Wandre en Wierde werden afgesloten. "De toestand is nog niet alarmerend", aldus een woordvoerder van de Total-groep. "Maar hij kan dat wel worden. Alles wordt van nabij gevolgd." Ook in Bulgarije was er dit weekend protest tegen hoge brandstofprijzen. Daar wierpen duizenden actievoerders blokkades op op grote wegen en aan grensposten met Turkije en Griekenland. Zowat 2.000 ordehandhavers werden ingezet. (BHL)

HLN