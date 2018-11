'Gele hesjes' richten politieke partij op 19 november 2018

De protestbeweging van de 'gele hesjes', die naar ons land is overgewaaid vanuit Frankrijk, gaat een politieke partij oprichten. Bedoeling is om onder de naam 'Mouvement Citoyen Belge', Belgische Burgerbeweging, deel te nemen aan de parlementsverkiezingen in mei 2019. Dat heeft Claude Gilles, woordvoerder van de burgerbeweging, aangekondigd. Onder de noemer 'gilets jaunes' zijn dit weekend 287.000 Fransen op straat gekomen om te protesteren tegen de hoge brandstofprijzen. In Wallonië probeerden aanhangers van de burgerbeweging ook al brandstofdepots te blokkeren, maar die acties hadden weinig effect.