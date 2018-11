'Gele hesjes' beloven: "Zaterdag is Parijs een dode stad" 20 november 2018

00u00 0

De 'gilets jaunes' of 'gele hesjes' die in Frankrijk manifesteren tegen de geplande belastingverhoging voor brandstof, gaan zaterdag betogen in Parijs - "te voet, te paard of met de wagen". In twee Facebook-oproepen - die duchtig gedeeld worden -wordt de manifestanten gevraagd om zich over de hele stad te verdelen zodat heel Parijs wordt geblokkeerd. "24 november is Parijs een dode stad", beloven de initiatiefnemers.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Parijs

Frankrijk