'Geldezels' moeten 5.000 euro aan bank betalen 31 maart 2018

00u00 0

Toen twee jongeren van 19 en 23 een aanbieding via Instagram kregen waarmee ze "snel duizenden euro's" konden verdienen, was de verleiding te groot. Ze gingen in op de vraag en dienden als 'money mules', ofwel geldezels. Een Nederlandse oplichter had 18.000 euro buitgemaakt bij een man uit Koekelare door 'phishing mails' te sturen die zogezegd van BNP Paribas Fortis kwamen. Dat geld parkeerde hij even op de rekening van de twee jongeren, om het er later via verschillende transacties weer af te halen. De twee jongeren kregen gisteren de gunst van opschorting in de Veurnse rechtbank, maar moeten BNP Paribas Fortis wel 5.000 euro betalen.