"Gekomen om nummer één te zijn" Kaminski 09 januari 2019

Garanties heeft hij niet gekregen, maar Thomas Kaminski (26) is met duidelijke ambities neergestreken bij AA Gent. "Bij een topclub kunnen er geen beloftes gedaan worden", beseft de nieuwe Gentse doelman. "Het draait alleen maar om prestaties. Ik weet dat er hier met Coosemans en Thoelen flinke concurrentie is. Maar dat is in veel clubs het geval. Bij Anderlecht en Kopenhagen heb ik het niet anders geweten. Concurrentie maakt iedereen beter."

