"Geklopt op onze waarde" Geen vijf op vijf voor Deceuninck-Quick.Step 28 maart 2019

Derde. Geen vijfde seizoenszege voor Elia Viviani, geen twintigste voor Deceuninck-Quick.Step. En ook geen perfecte vijf op vijf voor hét succesteam van het moment in de eendagskoersen van de WorldTour, na eerdere triomfen in de Cadel Evans Great Ocean Road Race, de Omloop, de Strade Bianche en Milaan-Sanremo. "Is dat erg? Neen, toch?", kaatste ploegleider van dienst Rik Van Slycke lachend terug. "Jullie zijn verwend, hé. Het kan ook niet altíjd prijs zijn. In Nokere spurtten we niet mee omdat we slecht gepositioneerd zaten. In de Bredene-Koksijde Classic had de overdosis pech - de valpartij van Jakobsen, de fietswissel van Hodeg waardoor hij op een ander tuig moest spurten - zijn invloed op de ontknoping. Het hangt vaak af van details, natuurlijk."

