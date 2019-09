Exclusief voor abonnees "Geklopt door snotneus, dat steekt" Herygers over 2de plaatsen van Toon Aerts 24 september 2019

"Geklopt door een snotneus, Toon Aerts zal niet tevreden zijn." Dat zegt Paul Herygers, die een aandachtige toeschouwer was van de Wereldbeker-crossen in Iowa en Waterloo. Twee keer won Eli Iserbyt, twee keer werd Toon Aerts tweede in de wedstrijden die hij vorig jaar nog won. En waar Aerts de basis legde voor zijn eindzege in de Wereldbeker op het einde van de crosswinter 2018-2019.

Dat het te vroeg is voor conclusies, zegt Paul Herygers na twee wedstijden om de Wereldbeker. En dat we, na de Nacht van Woerden op 22 oktober, weer helemaal anders gaan spreken. Dan keert Mathieu van der Poel namelijk naar het veldrijden terug. En dan rijdt iedereen voor de tweede plaats.

Dat hij nu al tweede zou eindigen, dat had Toon Aerts wellicht niet gehoopt, zegt Herygers. "Net als Eli Iserbyt wist Toon Aerts dat het nu moet gebeuren. Zoals Iserbyt heeft ook Aerts geprobeerd om top te zijn in Iowa en Waterloo. Het is grijpen wat je kunt. Dat is niet gelukt. Aerts reed weg van de renners van wie hij moet wegrijden. Alleen is hij op een heel sterke Iserbyt gelopen."

Hoed af voor Iserbyt, zegt Herygers. "Hem is het wel gelukt om te scoren wanneer Van der Poel niet meedoet."

En wat Toon Aerts betreft: "Het komt wel goed met hem. Hij zal er nog een trap bij geven op training. En hij doet al het maximum. Hij leeft als een echte prof. Over een week kan het er helemaal anders uit zien voor hem. Zo snel kan het in de cross ook gaan." (MG)