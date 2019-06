Exclusief voor abonnees "Geestelijk niet in staat te rijden" Na 49ste veroordeling 18 juni 2019

De politierechter in Veurne heeft korte metten gemaakt met een jongeman uit het Brusselse die hem om een mildere straf kwam vragen. De twintiger had aan de kust een ongeval veroorzaakt door geen voorrang te verlenen. Geen zware feiten, maar het was ondanks zijn jonge leeftijd al de 49ste keer dat hij zich bij de politierechter moest verantwoorden. Omdat de man werkelijk alle verkeersregels aan zijn laars lapt én nog meer dan 16.000 euro aan openstaande verkeersboetes heeft, was de politierechter erg streng. Hij kreeg 400 euro boete, 15 dagen rijverbod, maar bovenal: een definitieve intrekking van zijn rijbewijs omdat hij volgens de rechter "geestelijk ongeschikt is om nog met de wagen te rijden". Die zware straf had K.H. uiteraard niet verwacht en daarom tekende hij verzet aan. "Hij heeft het niet makkelijk", sprak zijn advocaat. "Hij is werkloos, want hij werd als chauffeur ontslagen." De politierechter fronste de wenkbrauwen. "Hoe zou dat komen, vraag ik me toch af? Zo jong en al 48 veroordelingen als chauffeur?" Omdat K.H. sinds zijn veroordeling in eerste aanleg nog steeds geen cent afbetaalde van zijn boetes, kreeg hij exact dezelfde straf en is hij zijn rijbewijs dus kwijt. (JHM)

