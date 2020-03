Exclusief voor abonnees "Geen voetbal of boks: hoe gaan ze hun energie kwijtraken?" Redactie

14 maart 2020

Felke Allegaert, gesprekstherapeute uit Melle, is gezegend met een drieling van 9 jaar: Mo, Fons en Tuur. Ze zit met de handen in het haar. "Mijn man Jo, die in de audiovisuele sector werkt, is zelfstandig, net als ik. Vanochtend waren de jongens uitgelaten en blij: vijf weken geen school! Tot Mo en Fons hoorden dat ook hun voetbaltrainingen- en matchen geschrapt zijn, net als Tuurs bokslessen. Ze hebben de sport nodig om hun energie te kanaliseren, maar dat valt nu weg. Ik zie onze kinderen doodgraag, maar dit wordt toch een kleine catastrofe voor iedereen." (LB)

