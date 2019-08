Exclusief voor abonnees "Geen vijanden gemaakt" Mogi Bayat 21 augustus 2019

00u00 0

Het is eens wat anders dan een ex-speler of bedrijfsleider. Niemand minder dan makelaar Mogi Bayat daagde maandag op als gastspreker voor Zulte Waregem - Charleroi. Die uitnodiging kwam er op initiatief van de 'Young Business Club Essevee'. Ondanks zijn rol in Operatie Propere Handen. "Omdat hij relevant is in het Belgische voetbal en spelers bij onze club in zijn portefeuille heeft", verduidelijkt Björn Adins, voorzitter van de Young Business Club. "Daarmee vellen we geen oordeel over zijn figuur en handelingen. Maar hij heeft het recht, vinden wij, om zijn verhaal te doen."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis