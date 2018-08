"Geen valse start richting Tokio 2020" Ploegenachtervolging 04 augustus 2018

Degelijke resultaten van de Belgen in de ploegenachtervolging. Sasha Weemaes, Robbe Ghys, Lindsay De Vylder en Kenny De Ketele doken onder de grens van vier minuten. Met 3.59.519 (zesde tijd op dit EK) reden ze de tweede beste chrono ooit. Toch is Kenny De Ketele niet helemaal tevreden. "Technisch was het beter dan gisteren, maar één positie is nog niet goed ingevuld, meer wil ik daar nu niet over zeggen", liet 'Ketelke' zich ontvallen. "Op weg naar Tokio is dit geen valse start, maar ook geen blitzstart. De beste acht landen mogen naar de Spelen. Dat zal lastig blijven." Ook bij de vrouwen. Lotte Kopecky, Annelies Dom, Shari Bossuyt en Gilke Croket klokten 4.28.911 en eindigden als zesde. (FHN)

