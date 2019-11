Exclusief voor abonnees "Geen stage en geen kerstbreak" 04 november 2019

Zijn late entree in het veld maakt dat Mathieu van der Poel de komende maanden een apart parcours volgt. Omdat hij nu al uitgeteld is voor de klassementen, is het WK van eind januari zijn enige grote doel van deze winter. "Ik heb er voor gekozen om rustig te groeien in het seizoen", zegt hij. "Daarom heb ik de voorbije weken vooral aan mijn basisconditie gewerkt en heb ik nog maar weinig specifieke crosstraining gedaan. Dat ritme wil ik opdoen in de wedstrijden zelf en daarom wil ik zo veel mogelijk crossen rijden."

