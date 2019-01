"Geen ruimte voor fantasietjes in deze competitie" lieven louagie - hermes oostende 19 januari 2019

Volleybal

Volleybal

liga a vrouwen

De vrouwen van Hermes Oostende zijn aan een topseizoen bezig. In de voorbereiding op de bekerfinale, die begin volgende maand gespeeld wordt, moeten er nog enkele opdrachten afgewerkt worden. Naast de Europese terugwedstrijd volgende woensdag tegen het Turkse Aydin Buyuksehir staat er zondag al een trip naar provinciegenoot Lendelede op het programma. De ploeg van ex-Hermescoach Dries Wittebolle met Yellow Tiger en eveneens ex-Hermesspelverdeelster Jutta Van De Vyver in haar rangen, staat momenteel op de negende plaats. Dat is al heel wat hoger dan vorig seizoen toen het voorlaatste eindigde.

