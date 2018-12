"Geen resultaten en ze branden stadion af" 01 december 2018

Anderlecht blijft met een overdosis blessureleed kampen. Hein Vanhaezebrouck greep in Sint-Truiden naar de jeugd, maar zondag komt leider Genk naar het park. Een wedstrijd van een ander kaliber. "Ondanks al dat jong geweld, waren we vorige week op weg naar de drie punten. Dat was misschien wel een eerste statement geweest. Dan speelden we zondag voor de eerste plek. Dat had een serieuze boost kunnen zijn. Nu blijven we vierde en moeten we knokken om ons wagonnetje te blijven aanhaken. Je kan wekelijks alle jongeren blijven opstellen, maar als we dan zevende worden, branden ze het stadion af. Ik ben me ervan bewust dat er heel wat fans pleiten om voor de jeugd te kiezen, maar er zijn er minstens evenveel die resultaten willen. Het heeft ook geen zin om de jongeren te verbranden. Daarom gaan we het met een mix doen." Genk wist al vijf matchen niet meer te winnen, maar HVH gelooft niet dat ze een dipje doormaken. "Tegen Cercle verloren ze wel, maar ze kregen minstens 20 kansen. Ik vind niet dat ze een minder niveau halen." (SJH)

