"Geen prullenman"

"Vrijdag wordt een speciale dag: Wout van Aert die zijn rentree maakt in de cross, dat is iets om naar uit te kijken. Als ik hem was, had ik ook voor Loenhout gekozen. Dat is een van de gemakkelijkere crossen in de kerstperiode: weinig hoogtemeters, niet al te technisch, niet te veel modder, een paar lange, rechte stroken. En vooral: een cross waarin niet te veel moet worden gelopen. Want lopen is voorlopig de grootste uitdaging voor Wout. Niet dat het zo dramatisch is: ik heb verhalen gehoord dat hij nog zou manken en zo, maar toen hij zich bij ons kwam omkleden op de avond van de Kristallen Fiets, zat hij toch heel rap in zijn kostuum. Goed, een pak aandoen, is niet hetzelfde als lopen, maar het zag er toch allemaal soepel uit."

