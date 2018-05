"Geen politiegeweld bij man die stierf na uithuiszetting" 15 mei 2018

00u00 0

De 27-jarige die vorige maandag in Roeselare omkwam toen hij uit zijn huis werd gezet, is niet gestorven door politiegeweld. Op het lichaam van Moïse 'Lamine' Bangoura werden geen bloedsporen of breuken gevonden, zo heeft het parket meegedeeld. Zijn entourage is echter overtuigd dat Lamine omkwam door buitensporig gedrag van de agenten. Die moesten de man overmeesteren bij de uithuiszetting, omdat hij uitzinnig van woede was. Net nadat de agenten hem konden boeien, zeeg hij neer en overleed hij ter plaatse. Het onderzoek naar de feiten loopt nog. (VHS)