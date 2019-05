Exclusief voor abonnees "Geen plaats voor extremisten van Vlaams Belang" Charles Michel 27 mei 2019

Charles Michel is niet van plan zich opzij te laten schuiven, zijn score zou dat ook niet toelaten. "We zijn de tweede partij. Met de Open Vld zijn we misschien de eerste politieke familie in België", sprak hij tegen zijn kiezers. "We hebben vijf jaar onze verantwoordelijkheid genomen, wij hebben de communautaire kwestie in de koelkast gehouden. We hebben vijf jaar stand gehouden tegenover een hardnekkige oppositie. We gaan onze verantwoordelijkheid opnemen." Trouwens, wat betreft Michel is er "geen plaats voor extremisten en niet-democraten van Vlaams Belang, noch voor PTB." (ADW)

