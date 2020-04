Exclusief voor abonnees "Geen pionnen op coronaschaakbord" Mieke Vogels (66) 22 april 2020

"Tenenkrullend, godgeklaagd en zonder enige logica", zo omschrijft voormalig Groen-boegbeeld Mieke Vogels (net 66) het geopperde idee. "Beste virologen, 65+'ers zijn geen pionnen op een corona-schaakbord. Informeer ons over de risico's, dan zullen we zélf wel beslissen of we nog kleinkinderen opvangen, of de plaatselijke sportkantine openhouden. Dit idee mist ook elke logica: iemand met suikerziekte van 55 heeft een even groot bijkomend risico als iemand van 65 met diezelfde ziekte. De laatste zou noodgedwongen nog enkele maanden in quarantaine moeten blijven, terwijl de eerste wél opnieuw buitenshuis moet om de economie draaiende te houden. Waar is de logica?" Volgens de voorzitter van GroenPlus, de beweging van Groenen van boven de 55, kan je de economie ook niet draaiende houden zonder dat ook de samenleving blijft draaien. "Eens jongeren weer volop aan het werk gaan, wie gaat dan (zieke) kleinkinderen opvangen, de mantelzorg voor zorgbehoevenden opnemen, de voedselbedeling openhouden, maar ook de toog van de sportkantine en cultuurcentra bemannen? En wie gaat er zorg dragen voor al die depressieve ouderen, die dan al maanden geen sociaal contact meer zullen hebben?" (SPK)

