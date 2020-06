Exclusief voor abonnees "Geen picknick meer, wel koekoek" Willy (81) en Marie-Jeanne (69) Naessens Ondernemers 08 juni 2020

00u00 0

"Wij hebben samen met twee bevriende koppels een tafeltje gereserveerd op maandagmiddag in Gasthof Halifax in Deinze", zeggen Willy en Marie-Jeanne Naessens. "Het is symbolisch, want daar zijn wij de laatste keer gaan eten voor de lockdown. 't Zal een koekoek aan 't spit worden. Elke dag zijn wij op de baan om werven te bezoeken en de voorbije weken hebben wij altijd picknick meegenomen. Blij dat wij weer eens op restaurant kunnen."