"Geen oudere mensen meer op mijn bus"

Dirk Tack (56) uit Tongeren vervoert dagelijks normaal 500 à 600 reizigers van De Lijn, maar dat zijn er nu veel minder. "Vooral oudere mensen zie ik nog zelden op mijn bussen, zelfs niet als het marktdag is. Passagiers verzetten zich als er iemand begint te hoesten of te niezen. Of ze worden scheef bekeken." Hij klaagt ook over het tekort aan maatregelen voor buschauffeurs. "Ik heb geen doekjes om de stangen van de bus te kuisen of het stuur - de bussen worden ook niet extra gedesinfecteerd. Veel mensen betalen nog cash, maar ik kan mijn handen dagelijks maar één keer wassen, in de stelplaats van Hasselt. We hebben wel een flesje handgel gekregen, maar dat is na twee drukke dagen leeg. Ja, de schrik zit erin. Maar ik heb gelukkig wel een zoon die dokter is en me wat geruststelt." (lacht) (FT)

