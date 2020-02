Exclusief voor abonnees "Geen onderzoek naar spionage binnen Staatsveiligheid" 01 februari 2020

00u00 0

De toezichthouder van de inlichtingendiensten (Comité I) is niet op zoek naar mogelijke spionage binnen de Staatsveiligheid of de militaire inlichtingendienst. Dat benadrukken Serge Lipszyc, de voorzitter van het Comité I, en Jaak Raes, baas van de Staatsveiligheid. Ze reageren daarmee op een bericht uit 'De Tijd', dat stelde dat er zo'n twintig gevallen van spionage worden onderzocht. "Dat is foutieve informatie", klinkt het. "In België is de afgelopen tien jaar geen enkel geval van spionage vastgesteld binnen één van beide inlichtingendiensten." Het Comité I onderzoekt wel hoe de diensten omgaan met het risico op spionage, om de betrouwbaarheid van de diensten te kunnen verzekeren", klinkt het nog. (CMG)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis