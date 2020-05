Exclusief voor abonnees "Géén Moederdag voor ons" Carmen Pfaff (64) 07 mei 2020

"Ik kom sowieso niet buiten en laat niemand binnen - of het nu mag of niet", zegt Carmen Pfaff (64). "Ik behoor als longpatiënte tot de risicogroep en moest onlangs nog naar het ziekenhuis met een borstvliesontsteking. Ik blijf voorlopig dus schoonekes in mijn kot." Moederdag laat ze dit jaar ook aan zich voorbijgaan. "Mijn mama is al lang overleden, en mijn dochters doen eigenlijk een heel jaar lang aan Moederdag. Ze zorgen even goed voor mij zoals ik jarenlang voor hen heb gezorgd." Toch zitten de Pfaffs nog met één dilemma: "Ons Shania viert net op 10 mei haar verjaardag. Ze wordt 20 jaar oud, maar van een feest zal dus geen sprake zijn. Gelukkig heb ik mijn voorzorgen genomen en heb ik het geschenk al in huis gehaald."

