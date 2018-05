"Geen land met meer talent dan België" Martínez 03 mei 2018

Roberto Martínez was gisteren te gast op een vip-avond van KV Oostende. De bondscoach liet zich daar uit over het komende WK. Toen Aimé Anthuenis zei dat de halve finale toch een must is, reageerde de bondscoach als volgt: "Geen enkel land heeft meer talent dan België, maar een halve finale komt er niet op bestelling. Andere landen hebben meer ervaring. Het is aan ons om die eerste titel te pakken, alleen is dat allesbehalve vanzelfsprekend. Langs de andere kant: voetballen zonder dromen is als leven zonder ambities." (TTV)

