Exclusief voor abonnees "Geen Italiaans scenario verwacht" Unizo 13 maart 2020

"We hadden drastische maatregelen verwacht. Maar dat men meteen naar hetzelfde niveau zou springen als waarop Italië nu zit, hadden we niet zien aankomen", reageerde Danny Van Assche van Unizo gisteravond laat. "Dat wil niet zeggen dat we er geen begrip voor hebben. We gaan ervan uit dat men met deze ingreep precies wil voorkomen dat de coronacrisis hier ontspoort, zoals dat in Italië wel is gebeurd. Maar de overheid moet er tegelijk over waken dat er na het opheffen van de quarantaine geen golf van faillissementen ontstaat. Over de maatregelen is voorafgaand geen overleg met de sector geweest en het is duidelijk dat de sluiting van cafés en restaurants, het stilleggen van events en de weekendsluiting voor de kleinhandel een enorme financiële impact zal hebben. We vragen dan ook dat er een rampenfonds komt, gericht op de horeca, de kleinhandel en alles wat met evenementen te maken heeft. Bovendien moet de ziekteverzekering sneller in werking treden voor ondernemingen die te maken krijgen met een oplopend aantal zieke personeelsleden die van een gewaarborgd inkomen genieten." (IDV)

