<<Geen idee hoe het verder moet>>

<<Wat er nu gebeurt met Lierse is abso- luut niet prettig, maar tegelijk kan je dit moeilijk een verrassing noemen>>, zegt drievoudig Gouden Schoen Jan Ceule- mans, die destijds zijn carrière begon op het Lisp. <<Je voelde al langer dat die overname fout ging aflopen. Als de deadline keer op keer wordt opgescho- ven, weet je dat er iets niet in de haak is. Tegelijk kan je je de vraag stellen hoe het in de voorbije jaren zo ver is kunnen

komen. Onder Maged Samy werd er heel veel geld in de club gepompt, maar dat werd dus niet zo oordeelkundig besteed. Als echte Lierenaar vind ik dit natuurlijk een hele spijtige zaak. Uit- eindelijk is Lierse een mooie club. Hoe het nu verder moet? Geen idee, eerlijk gezegd. Ik kan alleen maar hopen dat er alsnog één of andere oplossing uit de bus komt en dat Lierse niet helemaal zal worden geschrapt.>> (KDC)

