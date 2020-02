Exclusief voor abonnees "Geen hands" HET OORDEEL VAN HUISREF POTS 03 februari 2020

"Deze situatie is vergelijkbaar met het handspel van Kompany tegen Cercle Brugge vorige week. Dit was niet strafbaar. Er wordt geen schot of voorzet afgeblokt, het gaat om een onverwachte bal die van dichtbij komt. Bovendien komt de bal van een ploegmaat. De hand is wel wat verder van het lichaam, maar Ngadeu doet dit niet om zijn lichaam breder te maken in de hoop de bal tegen te houden. Integendeel: hij doet er alles aan om contact met de bal te vermijden."