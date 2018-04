"Geen haast voor gesprek met Vanderhaeghe" De Witte 28 april 2018

Ivan De Witte onderstreepte gisteren op de website van AA Gent het belang van de match tegen Standard en de voorzitter liet ook niet na om even te reageren op het debat dat wij gisteren publiceerden en waarin analisten vertelden dat Yves Vanderhaeghe meer respect verdient. "We hebben als club én als voorzitter heel veel respect voor het parcours dat Vanderhaeghe met AA Gent afgelegd heeft. We gaan ook met hem spreken over de toekomst, maar daar is geen haast mee gemoeid omdat Yves nog een jaar contract heeft na dit seizoen. We bespreken die toekomst liever niet als we onder druk staan van de play-offs, maar als de rust is teruggekeerd. Dat zal na de play-offs zijn." (RN)