"Geen geld voor winkel, wel voor foodtruck" 16 april 2018

Om een traditionele bakkerswinkel te openen had Dietmar Vanbergen geen centen. Het werd de 'Broodstokerij': vanuit zijn foodtruck biedt hij op markten in Sint-Agatha-Berchem, Oostakker, Sint-Amandsberg en Sint-Martens-Latem in houtoven gebakken artisanaal brood aan, van lokaal geteeld en gemalen graan. "Met nul euro ben ik begonnen. Een pand huren op een commerciële plek is onbetaalbaar, en ook de apparatuur voor een winkel was een onhaalbare investering. Toch wilde ik mijn eigen ding doen. Nu sta ik op kleine boerenmarkten, een biomarkt en op zondag op de parkeerplaats van een slager in Latem. Dat levert een gevarieerd publiek op." Maar kan hij er ook van leven? "Dat begint te komen, al klop ik dagen van 16 uur." Vanbergen heeft nog een droom: "Ik wil een korteketenwinkel openen, waar ik mijn brood verkoop maar ook samenwerk met een boer, slager, kaasmaker... Mensen die ambachtelijk werken en eerlijke, gezonde kwaliteit leveren." (LB)

