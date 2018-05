"Geen gegibber meer vanachter in de auto...dat doet zo'n pijn" EMOTIONEEL AFSCHEID VAN ESTEN (8) 23 mei 2018

Meer dan 500 mensen hebben gistervoormiddag met een staande ovatie afscheid genomen van de 8-jarige Esten Vandezande uit Oud-Heverlee. De jongen verloor de strijd tegen een zeldzame stofwisselingsziekte. Op Moederdag stierf hij in de armen van mama Evelien Winnen (34) en papa Eddy Vandezande (39). "Het idee dat je er niet meer bent, doet pijn", aldus een emotionele Evelien. "Er is geen Estentje meer om 's avonds onder te stoppen en ook geen gegibber meer met klein zusje Ellis op de achterbank van de auto. Dat 'pikt' verschrikkelijk hard. Maar ik ben zo dankbaar dat ik je als mama heb mogen vergezellen." Ook zangeres Karen Damen, die een hechte band met Esten had opgebouwd, was aanwezig en speelde een liedje dat ze samen met de jongen had opgenomen.

HLN