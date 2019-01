"Geen fysieke ruzie" Nantes-T1 Halilhodzic 14 januari 2019

Een primeur: dat was de geweigerde hand van Kara Mbodj voor FC Nantes-T1 Vahid Halilhodzic. "Nooit eerder heb ik dat meegemaakt. Dat kan niet, dat heb ik ook gezegd tegen Kara. Zijn gedrag was onaanvaardbaar en dat na alles wat we voor hem gedaan hebben. Het was dan ook beter dat hij vertrok." Halilhodzic ontkende ook nog dat hij een handgemeen had met Kara, wat geopperd werd in de Franse kranten: "Er was geen fysieke ruzie."