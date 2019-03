"Geen extra druk" Roglic 13 maart 2019

Primoz Roglic is na zijn soevereine zege in de UAE Tour een van de topfavorieten om de Tirreno-Adriatico op zijn palmares te zetten. "De UAE Tour was wel een leuke binnenkomer", vertelde de Sloveen van Jumbo op het persmoment in Lido di Camaiore. "Ik heb na die koers wel een paar dagen moeten herstellen, maar nu voel ik me weer goed en ik kijk uit naar deze rittenkoers. En neen, er is geen extra druk. Ik wil hier in de Tirreno gewoon goed voor de dag komen." (MG)