"Geen enkele zieke die weer werkt, mag cent verliezen" De Block werkt ongewenst effect van hervorming uitkeringen weg

13 april 2018

00u00 0 De Krant Wie arbeidsongeschikt is, maar vandaag toch een paar dagen per week werkt, zal géén geld verliezen door de hervorming van het uitkeringssysteem. Minister De Block grijpt in nadat gebleken was dat sommigen tot 300 euro per maand minder zouden verdienen in het nieuwe systeem.

Het aantal langdurig zieken piekt. Meer dan 372.000 loontrekkenden en 24.000 zelfstandigen waren halfweg 2017 al meer dan een jaar buiten strijd om medische redenen. Al betekent dat niet dat ze helemaal niét werken: 52.611 van hen waren eind 2016 deeltijds terug aan de slag. Dat moeten er veel meer worden, vindt de regering.

Probleem: sommige zieken hadden in het oude uitkeringssysteem een even hoog of zelfs hoger inkomen dan voor ze ziek werden. "Zo stimuleer je mensen niet om hun werk te hervatten zodra ze daartoe in staat zijn. Daarom hebben we het uitkeringssysteem hervormd", klinkt het op het kabinet van minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld).

Uitzondering

Zieken die van de controlearts de toestemming gekregen hebben om geleidelijk weer te werken, houden minstens een deel van hun uitkering over, dat ze uitzonderlijk mogen combineren met een deeltijds loon. Hoevéél uitkering ze precies overhouden, wordt sinds 1 april van dit jaar berekend op basis van hoeveel dagen per week ze actief zijn. Wie één dag werkt (20%), behoudt z'n volledige uitkering en krijgt er een stukje loon bovenop. Vanaf twee dagen per week (40%) gaat er 20% van je uitkering af - geen 40%: de eerste 20% blijft in jouw voordeel. Bij 60% werkhervatting gaat er 40% vanaf, enzovoort. Volgens De Block zal het zo altijd voordeliger zijn om deeltijds te werken dan te blijven steken in een uitkering.

Deze nieuwe, eenvoudige manier van berekenen zorgde er echter voor dat sommige zieken die al deeltijds aan de slag waren vóór 1 april, plots tot 300 euro per maand verloren, zo berekende oppositiepartij sp.a. Het ging vooral om mensen met een laag loon die relatief veel werkten. "Onvermijdelijk", reageerde De Block aanvankelijk. Maar nu gaat ze er toch iets aan doen. "Want het was nooit de bedoeling dat zij ineens minder geld zouden ontvangen." De getroffen zieken krijgen een uitzondering: wie een hoger inkomen had onder het oude systeem, behoudt dat ten minste voor twee jaar. Daarna wordt de maatregel geëvalueerd. Wie na 1 april z'n werk hervatte, valt hoe dan ook onder het nieuwe systeem.