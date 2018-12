"Geen enkele normale premier zou dit laten gebeuren" Karel De Gucht 05 december 2018

"Technisch gesproken kan de N-VA gewoon blijven zitten, zelfs als premier Michel met een wisselmeerderheid het Migratiepact goedgekeurd krijgt. Maar de politieke problemen zijn daarna niet te overzien", zegt minister van Staat Karel De Gucht. "Want hoe zal de N-VA zich dan gedragen in de regering, als ze dit over zich heen laat gaan? Ik kan niet in hun hoofd kijken. Dat moet de partij voor zichzelf uitmaken. Maar ze hebben er zo'n gevoelig dossier van gemaakt, dat ze zichzelf in feite buiten de regering hebben geplaatst." De Gucht begrijpt de manier waarop premier Michel de kwestie heeft aangepakt. "Geen enkele normale premier zou dit zomaar hebben laten gebeuren. Het debat over het Migratiepact is de afgelopen twee jaar in alle openheid gevoerd, ook binnen de regering. Michel heeft zelf in de Algemene Vergadering verklaard dat België dat document zal ondertekenen. En dan komt plots een coalitiepartner zeggen dat het voor hen niet kan? Michel kón niet anders dan er nu mee naar het parlement stappen en een wisselmeerderheid vragen." (SSL)

