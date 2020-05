Exclusief voor abonnees "Geen enkel klaslokaal is groot genoeg voor wensen van minister" Dries De Rycke Basisschool Zandstraat Brugge 500 leerlingen 25 mei 2020

00u00 0

Rekenen en tellen, organiseren en telefoneren: directeur Dries De Rycke van het Sint-Lodewijkscollege, afdeling Zandstraat en Lenteweelde, stuurt vanaf vandaag dertig leerkrachten aan om de volledige heropening voor te bereiden, zodat alle 500 kinderen terug kunnen komen. "Slagen we daarin tegen 2 juni? Hopelijk wel. We laten halve groepen komen, gedurende de helft van de dagen. Alleen dan hebben we klassen genoeg. Dat doen we nu al voor het eerste, tweede en zesde leerjaar. Mogelijk zetten we dat verder voor het derde, vierde en vijfde leerjaar. Wat zeker niet kan, is dat alle leerlingen vier volle dagen naar school komen. Geen enkel klaslokaal is groot genoeg om alle leerlingen 4 m2 ruimte te geven en de social distancing te respecteren."

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen