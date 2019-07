Exclusief voor abonnees "Geen energie meer" 04 juli 2019

Yanina Wickmayer (WTA 148) moest gisteren de wet van de sterkste ondergaan - 3-6, 2-6 in 64 minuten voor Shuai Zhang (WTA 50) - in haar vijfde match in acht dagen tijd. "Zij was heel solide en heeft weinig punten laten liggen", wist de Antwerpse. "Ik voelde eigenlijk meteen dat mijn vat een beetje leeg was. Het is een redelijk lange weg geweest tot in de tweede ronde. Het was al een klein mirakel dat ik met mijn geblokkeerde rug heb kunnen aantreden in de kwalificaties, maar die anderhalve week heeft wel veel energie gekost. Bovendien was het warmer dan de vorige dagen waardoor ik minder controle had. De samenloop van die factoren zorgde voor zo'n score." Desalniettemin trekt 'Wicky' met opgeheven hoofd naar huis. "Ik zit op de juiste weg. Vooral mijn attitude was positief. Het vervolg weet ik wel nog niet, waarschijnlijk op iets kleinere toernooien in Amerika, maar eerst even naar mijn rug laten kijken." (FDW)

